RBC Capital belässt Zurich auf 'Sector Perform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC Capital hat die Aktie der Zurich Insurance Group auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 280 Franken belassen.Die Margen im Geschäft mit Lebensversicherungen verbesserten sich weiter, schrieb Analyst Paul De'Ath in einer Branchenstudie zu europäischen Versicherern vom Mittwoch. Dieses Geschäft werde wegen des Fokus auf das Niedrigzinsumfeld aktuell noch unterschätzt. Bei Zurich hätten die Halbjahreszahlen gute Fortschritte beim Dreijahresplan zur Kostenreduzierung und zur Verbesserung der Schaden-Kosten-Quote (combined ratio) in der Schaden- und Unfallversicherung gezeigt./ck/zb Datum der Analyse: 13.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.