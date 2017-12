RBC Capital belässt Uniper auf 'Sector Perform' - Ziel 21,50 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Uniper SE":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC Capital hat die Einstufung für Uniper anlässlich neuer Finanzziele auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 21,50 Euro belassen.Die Dividendenprognose des Kraftwerksbetreibers für 2018 sei eine positive Überraschung, schrieb Analyst John Musk in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Ausschüttungspläne für die Folgejahre seien allerdings etwas enttäuschend und dürften die Begeisterung wieder bremsen. Insgesamt hält es Musk für wenig verwunderlich, dass Uniper mit Blick auf drohende Übernahme durch die finnische Fortum einige Ziele anhebt. Die Finnen wollen 22 Euro je Aktie zahlen. Da einige Investoren auf eine höhere Offerte setzen und sich zudem zuletzt als aktivistisch bekannte Investoren wie Paul Singer eingemischt haben, liegt der Kurs aktuell mit rund 25,60 Euro deutlich über dem Gebotspreis./ag/zb Datum der Analyse: 07.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.