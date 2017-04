RBC Capital belässt UBS auf 'Sector Perform' - Ziel 16 Franken

Weitere Suchergebnisse zu "UBS Group":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC Capital hat UBS nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 16 Franken belassen.Die Resultate der Schweizer Großbank seien ermutigend, schrieb Analystin Fiona Swaffield in einer Studie vom Freitag. Sie zeigten eine deutliche Erholung in der Vermögensverwaltung und eine gute Kostenkontrolle. Doch während die Trends bei den Mittelzuflüssen und Kosten der Expertin zufolge anhalten sollten, hält sie das überraschend gute Ergebnis bei den in der Zentrale gebündelten Dienstleistungen für die einzelnen Sparten nicht für nachhaltig./gl/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.