RBC Capital belässt Thyssenkrupp auf 'Outperform' - Ziel 32 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC Capital hat die Einstufung für Thyssenkrupp vor Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen.Der Hauptfokus dürfte auf dem Jahresausblick liegen, schrieb Analyst Ioannis Masvoulas in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Der Experte geht davon aus, dass der Industrie- und Stahlkonzern einen positiven freien Barmittelzufluss anpeilen wird./ajx/bek Datum der Analyse: 22.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.