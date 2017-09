RBC Capital belässt Thyssenkrupp auf 'Outperform' - Ziel 29 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC Capital hat die Einstufung für Thyssenkrupp auf "Outperform" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen.Die Aufwertung der Aktie sei angesichts der Fortschritte beim geplanten Zusammenschluss der Stahlaktivitäten mit denen von Tata gerechtfertigt, schrieb Analyst Ioannis Masvoulas in einer Studie vom Mittwoch. Das aus dem Gemeinschaftsunternehmen resultierende Aufwärtspotenzial habe er noch nicht in seinen Prognosen berücksichtigt, sehe aber für die Aktie Bewertungsspielraum bis 34 Euro./ajx/ag Datum der Analyse: 13.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.