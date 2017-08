RBC Capital belässt Swiss Re auf 'Outperform'

Weitere Suchergebnisse zu "Swiss Re":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC Capital hat die Einstufung für Swiss Re nach Halbjahreszahlen auf "Outperform" belassen.Die Geschäftsentwicklung des Rückversicherers dürfte - vor allem im Schaden-Unfall-Segment - vom Markt enttäuschend aufgenommen werden, schrieb Analyst Kamran Hossain in einer Studie vom Freitag. Die Fähigkeit zu einer hohen Dividendenzahlung - derzeit ein Hauptgrund für Investments in Rückversicherungsaktien überhaupt - sei jedoch nicht gefährdet./edh/zb Datum der Analyse: 04.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.