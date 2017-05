RBC Capital belässt Salzgitter auf 'Outperform' - Ziel 38 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Salzgitter":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC Capital hat die Aktie der Salzgitter AG auf "Outperform" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen.Die Stimmung im chinesischen Stahlmarkt verschlechtere sich, und wegen der kurzfristig schwankungsanfälligen Stahl- und Rohstoffpreise seien die Anleger vorsichtig, schrieb Analyst Ioannis Masvoulas in einer Branchenstudie vom Freitag. Doch die weiter robusten ökonomischen Fundamentaldaten stützten die Nachfrage. Bei Salzgitter und ArcelorMittal habe das operative Ergebnis (Ebitda) im Vergleich zum Vorjahr am meisten Luft nach oben./gl/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.