RBC Capital belässt Hugo Boss auf 'Sector Perform' - Ziel 75 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC Capital hat die Einstufung für Hugo Boss auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen.Nach zwei Quartalen mit flächenbereinigten Umsatzsteigerungen richte sich nun der Fokus auf die Profitabilität des Modekonzerns, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer Studie vom Freitag. Allerdings sei der Spielraum für größere Margenverbesserungen begrenzt, was auch eine Anhebung der Schätzungen für 2018 einschränke. Die Bewertung stütze nun kaum mehr, nachdem die Aktie in den vergangenen zwölf Monaten stark gelaufen sei./she/ajx Datum der Analyse: 03.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.