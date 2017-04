RBC Capital belässt Deutsche Börse auf 'Outperform'

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Börse":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC Capital hat die Einstufung für die Aktie der Deutschen Börse nach der Telefonkonferenz zu den jüngsten Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 96 Euro belassen.Der Börsenbetreiber habe das Ziel unterstrichen, in diesem und dem kommenden Jahr den Gewinn jeweils prozentual zweistellig erhöhen zu wollen, schrieb Analyst Peter Lenardos in einer Studie vom Donnerstag./la/ajx Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.