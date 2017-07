RBC Capital belässt Deutsche Bank auf 'Sector Perform'

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC Capital hat die Einstufung für Deutsche Bank auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen.Die Einnahmen im Investmentbanking der Deutschen Bank aus Gebühren dürften im zweiten Quartal um 16 Prozent zurückgegangen sein im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, schrieb die Analystin Anke Reingen in einer Branchenstudie vom Freitag. Damit würde die Deutsche Bank mit am schlechtesten abschneiden. Das wiederum wäre ein negatives Indiz für den Anleihehandel./bek/mis Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.