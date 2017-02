RBC Capital belässt Allianz auf 'Outperform'

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC Capital hat die Einstufung für die Aktie der Allianz nach Zahlen auf "Outperform" belassen.Der Versicherer habe exzellente Zahlen zum Jahresabschluss 2016 vorgelegt, schrieb Analyst Paul De'Ath in einer Studie vom Freitag. Zudem sei das Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 3 Milliarden Euro umfangreicher als gedacht./ck/ajx Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.