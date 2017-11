RBC Capital belässt Allianz SE auf 'Sector Perform'

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC Capital hat die Einstufung für Allianz SE vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Sector Perform" belassen.Der Versicherer habe bereits Hinweise auf Verluste durch Hurrikan Harvey in Höhe von 220 Millionen Euro gegeben, aber die Auswirkungen durch die anderen Wirbelstürme Irma und Maria dürften bei der Zahlenvorlage nun ebenfalls in den Fokus rücken, schrieb Analyst Paul De'Ath in einer Studie vom Montag./ajx/tih Datum der Analyse: 06.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.