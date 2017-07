RBC Capital belässt Allianz SE auf 'Outperform' - Ziel 195 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC Capital hat die Einstufung für Allianz auf "Outperform" mit einem Kursziel von 195 Euro belassen.Angesichts der zuletzt schadenträchtigen Naturkatastrophen in den USA sollten Anleger Aktien von Erstversicherern mit relativ geringem US-Engagement wie Allianz vorziehen, schrieb Analyst Paul De'Ath in einer Branchenstudie vom Montag./edh/la Datum der Analyse: 24.07.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.