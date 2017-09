RBC Capital belässt Adidas auf 'Outperform' - Ziel 215 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC Capital hat die Einstufung für Adidas wegen der Erwartung eines höheren Wachstums im Bekleidungsgeschäft auf "Outperform" belassen.Das Kursziel bleibe bei 215 Euro, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer Studie vom Donnerstag. Er geht davon aus, dass Adidas ab 2018 im Bekleidungsgeschäft schneller wächst als bislang angenommen. Damit dürfte der deutsche Hersteller das sich etwas verlangsamende Wachstumstempo im Schuhgeschäft und den leichten Gegenwind von der Währungsseite kompensieren. Alles in allem erhöhte er seine Schätzungen für den Umsatz und Gewinn für die Jahre 2018 und 2019 leicht./zb/ag Datum der Analyse: 07.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.