Pyramid: Optimistische Prognose bestätigt

Die umfirmierte Pyramid AG (vormals: mic AG) habe ihre Planzahlen aktuell bestätigen können, denn das Unternehmen meistere laut SMC-Research die grassierenden Lieferkettenprobleme bislang sehr gut und habe so auch noch weitere Neukunden gewonnen. SMC-Analyst Holger Steffen sieht nach der Übernahme von faytech im Januar und der bestätigten Prognose für die Aktie hohes Aufwärtspotenzial und bleibt bei seinem Kaufurteil.

Nach Aussage von SMC-Research habe das Management der Pyramid AG (vormals: mic AG) nach der im Januar abgeschlossenen Übernahme von faytech nun in einem Update zur aktuellen Geschäftsentwicklung und zur Prognose für 2022 die positiven Aussichten bestätigt. Zwar spüre das Unternehmen auch die globalen Lieferkettenprobleme, doch die damit verbundenen Herausforderungen habe man bislang sehr gut meistern können. „Flexible und kreative Beschaffungsprozesse“ haben nicht nur die Lieferfähigkeit erhalten, so das Researchhaus, sondern auch die Annahme weiterer Bestellungen von Neukunden ermöglicht, deren Akquise dadurch erleichtert worden sei. Der intakte starke Treiber der Geschäftsentwicklung sei weiterhin die Digitalisierung von Prozessen in verschiedenen Branchen, die zu einer hohen Nachfrage im Bereich der auf die individuellen Kundenbedürfnisse zugeschnittenen Serverlösungen und nach hochwertigen Touch-Displays führe. Daher habe das Management die Pro-forma-Prognose, die sich für die gesamte Gruppe aus den Planzahlen von Pyramid (stand-alone) und faytech ergebe, bestätigen können. Auf Als-ob-Basis werde für das laufende Jahr unverändert ein Umsatz von 98 bis 102 Mio. Euro angestrebt, wovon 68 bis 72 Mio. Euro (Vorjahr: 58 Mio. Euro) auf die Pyramid Computer GmbH entfallen und rund 30 Mio. Euro auf faytech, so die Analysten. Das kumulierte EBIT solle zwischen 7,7 und 8,1 Mio. Euro liegen, nachdem Pyramid Computer im Vorjahr noch 5,3 Mio. Euro erwirtschaftet habe.

Die Rahmenbedingungen seien in den letzten Monaten anspruchsvoller geworden, doch die neu formierte Pyramid-Gruppe komme damit sehr gut zurecht. Dass das Management jetzt die optimistische Prognose zur Geschäftsentwicklung habe bestätigen können, die sich aus den Planzahlen ableite, die Ende letzten Jahres erarbeitet worden seien, werten die Analysten als ein sehr positives Signal.

An der Börse habe sich die Aktie nach einer deutlichen Korrektur in einem schwachen Gesamtmarkt zuletzt bereits stabilisiert. Die Analysten sehen vom aktuellen Niveau aus ein hohes Aufwärtspotenzial, das mit weiteren operativen Erfolgsmeldungen sukzessive realisiert werden könnte. Sie bestätigen daher ihr Kursziel von 5,70 Euro und das Urteil „Buy“.

