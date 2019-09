Peach Property Group: Weiterer Portfolioausbau erwartet

Nach Darstellung der Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research hat die Peach Property Group AG durch den jüngst verkündeten Zukauf eines Wohnungsportfolios den Wohnungsbestand um etwa 40 Prozent auf aktuell rund 12.450 Einheiten erhöht und damit das Ziel für 2019 schon jetzt übertroffen. In der Folge heben die Analysten das Kursziel an und bestätigen das positive Votum.

Nach Analystenaussage liege die vermietbare Wohnfläche des akquirierten Portfolios bei 221.000 qm und der Leerstand bei etwa 9 Prozent. Das Unternehmen gehe davon aus, diesen Leerstand in den nächsten 1 bis 2 Jahren deutlich auf 3 bis 5 Prozent zu reduzieren. Weiteres Ergebnissteigerungspotenzial sehe SRC bei den Mieten, da das derzeitige Mietniveau teilweise signifikant unter dem aktuellen Marktniveau liege. Das erworbene Portfolio generiere mehr als 14 Mio. CHF an jährlichen Ist-Mieteinnahmen und die Soll-Miete des Gesamtportfolios steige somit um 16 Mio. CHF auf 62 Mio. CHF. Der Wert des Bestandsportfolios betrage durch die Transaktion aktuell rund 1,1 Mrd. CHF.

Zudem habe Peach im Zuge der Transaktion einen Ausblick auf den Net Asset Value je Aktie nach Marktwerten gegeben. Zum Jahresende werde hier ein Wert von 39,00 CHF verwässert oder 45,00 CHF unverwässert erwartet. Nach Meinung der Analysten sei dies realistisch. So habe nach einem zurückhaltenden ersten Halbjahr 2019 hinsichtlich von Zukäufen der Portfolioausbau letztendlich schneller als erwartet Fahrt aufgenommen. Dementsprechend sei die GuV-Prognose von SRC für die Jahre 2020 und 2021 deutlich erhöht worden. In der Folge heben die Analysten das Kursziel auf 45,00 CHF (zuvor: 40,00 CHF) an und erneuern das Rating „Buy“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 12.09.2019, 14:10 Uhr)

