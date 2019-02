Peach Property Group: Rekord beim Vorsteuerergebnis

Nach Darstellung der Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research hat die Peach Property Group AG auf Basis erster Eckdaten zum Geschäftsjahr 2018 (per 31.12.) trotz negativer Währungseffekte das Vorsteuerergebnis deutlich gesteigert und die relevanten Finanzkennzahlen verbessert. Die Analysten bestätigen in der Folge ihr Kursziel und das positive Votum für die Peach-Aktie.

Nach Analystenaussage seien die Ist-Mieteinnahmen auf Basis vorläufiger Zahlen für 2018 um rund 80 Prozent auf rund 30 Mio. CHF (GJ 2017: über 16 Mio. CHF) gestiegen. Das Bewertungsergebnis werde voraussichtlich über der Schätzung von SRC (rund 40 Mio. CHF) liegen und könne über 50 Mio. CHF erreichen. Auf der Kostenseite habe Peach laut SRC gute Verbesserungen erzielt und die Effizienz nochmals gesteigert. Demnach sei die operative Marge auf 71 Prozent (GJ 2017: 67 Prozent) gestiegen. Zudem habe das Unternehmen einen Gewinn vor Steuern von rund 57 Mio. CHF vermeldet.

Nach Aussage des Analystenteams sei das Portfolio im Jahresverlauf ebenfalls deutlich gewachsen. Der Wohnungsbestand habe zum Jahresende 2018 bei über 8.400 Einheiten gelegen. Dies entspreche einem Anstieg von über 50 Prozent zum Vorjahr. Der Marktwert des Bestandsportfolios sei auch durch das um über 50 Prozent auf 694 Mio. CHF (GJ 2017: rund 453 Mio. CHF) gestiegene Bewertungsergebnis angewachsen. Seit Jahresbeginn 2019 habe Peach das Portfolio weiter ausgebaut und befinde sich auf einem sehr guten Weg zum mittelfristig gesetzten Ziel von 11.000 Wohneinheiten. Für das weitere Wachstum stehe dem Unternehmen über 50 Mio. CHF (per Ende 2018) an Kapital zur Verfügung, so die Analysten.

Für 2019 erwarte das Unternehmen eine deutliche Steigerung der Mieteinnahmen und weitere Effizienzgewinne. Dies sei nach Meinung der Analysten wegen des bereits gesicherten Portfoliowachstums und des baldig zu erwartenden weiteren Wachstums nicht zu ambitioniert. Das Unternehmen habe bislang noch nicht über eine mögliche Dividende berichtet. Nach dem sehr erfolgreichen Geschäftsjahr 2018 und dem nennenswerten Bestandsaufbau halte das Analystenteam eine Ausschüttung jedoch weiterhin für realistisch und auch angebracht. Die Analysten bestätigen ihr Kursziel von 40,00 CHF und das Rating „Buy“.

