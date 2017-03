Peach Property Group: Kursziel und Kaufempfehlung klar bestätigt

Die Peach Property Group AG konnte laut SRC Research im abgelaufenen Geschäftsjahr sowohl finanziell als auch strategisch sehr gute Fortschritte erzielen. Das Unternehmen habe sein Ergebnis stark verbessert und verfüge nun über eine sehr solide Eigenkapitalquote, mit der es für weitere Expansionen gerüstet sei.

Der Peach Property Group AG sei es gelungen, das Vorsteuerergebnis um 40 Prozent auf über 27 Mio. Schweizer Franken (Vorjahreswert: knapp 19 Mio. Schweizer Franken) zu steigern. Das Nettoergebnis sei im Vergleich zu 2015 sogar fast verneunfacht worden und liege nun bei über 10 Mio. Schweizer Franken. Ferner sei auch die Bilanz deutlich gestärkt worden. Nach Einschätzung der Analysten sei die Peach Property Group AG mit einer Eigenkapitalquote (nach Marktwerten) von rund 45 Prozent (2015: 32 Prozent) sehr solide für weitere Expansion des Wohnimmobilienportfolios aufgestellt.

Mit dem guten Jahresergebnis 2016 sowie den jüngsten lukrativen Zukäufen in NRW (Erwerb eines 1.114 Wohneinheiten großen Portfolios in Nordrhein-Westfalen am 15. März 2017) und den vielversprechenden Mieterhöhungspotenzialen im bestehenden Portfolio sehen die Analysten von SRC Research die weitere Entwicklung der Aktie positiv. Die Gewinne in 2017 und 2018 werden nach Meinung des Researchhauses von der Fertigstellung des Wollerau-Projekts nahe Zürich weiteren Auftrieb bekommen.

Das NAV je Aktie sei wie von SRC Research erwartet um über 20 Prozent auf 23,50 Schweizer Franken per Ende 2016 gestiegen, womit der aktuelle Kurs einen NAV-Discount von 26 Prozent aufweise. Dieser Abschlag decke sich nicht mit der positiven operativen Entwicklung und der soliden finanziellen Ausstattung des Unternehmens.

Daher werde die Kaufempfehlung mit dem Rating „Buy“ und auch das Kursziel von 24 Schweizer Franken bestätigt.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide)

