Peach Property Group: Hohes Nettobewertungsergebnis 2018

Nach Darstellung der Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research hat die Peach Property Group AG mit Vorlage des Geschäftsberichts für das Jahr 2018 (per 31.12.) die im Februar vorab veröffentlichten Ergebnisse bestätigt. Im Rahmen dessen habe die Ist-Mieteinnahme um über 82 Prozent über dem Vorjahreswert gelegen. In der Folge halten die Analysten an ihrem Kursziel und dem positiven Votum für die Aktie fest.

Nach Aussage der Analysten sei die Ist-Mieteinnahme im Geschäftsjahr 2018 wegen des deutlichen Portfolioausbaus und dem erfreulichen Like-for-Like Mietwachstum von 2,9 Prozent auf nahezu 30 Mio. CHF (GJ 2017: 16 Mio. CHF) gestiegen. Das Nettobewertungsergebnis habe bei hohen 55 Mio. CHF gelegen. Die Bruttomarge der Vermietung sei auf 71 Prozent (GJ 2017: 67 Prozent) gestiegen. Auf der Kostenseite habe Peach laut SRC erneut von Skaleneffekten profitiert. Der Nettogewinn nach Minderheiten sei um 8 Prozent auf 45,5 Mio. CHF vorangekommen und der verwässerte FFO I je Aktie vor Steuern trotz einer deutlich erhöhten Aktienanzahl um 26 Prozent auf 58 Rappen (GJ 2017: 46 Rappen geklettert.

Beim im Jahresverlauf deutlich gewachsenen Portfolio habe der Wohnungsbestand zum Jahresende 2018 bei über 8.400 Einheiten gelegen. Der Marktwert des Bestandsportfolios sei um über 50 Prozent auf 694 Mio. CHF (GJ 2017: rund 453 Mio. CHF) gestiegen. Auch 2019 habe das Unternehmen sein Portfolio weiter ausgebaut. Es umfasse laut SRC nun 8.800 Einheiten. Demnach erwarte Peach für 2019 eine deutliche Steigerung der Mieteinnahmen und Effizienzgewinne. Trotz des Rekordergebnisses habe das Management aber auf den Beginn der Dividendenausschüttung verzichtet, um das Wachstum des Unternehmens mit den vorhandenen Mitteln voranzutreiben und das Ziel von 11.000 Einheiten baldmöglichst zu erreichen. Das Analystenteam habe bereits für 2018 mit einer Dividende von 30 Rappen/Aktie gerechnet und erhoffe nun für 2019 eine entsprechende Ausschüttung. Ungeachtet dessen bestätigen die Analysten ihr Kursziel von 40,00 CHF sowie die Kaufempfehlung mit dem Rating „Buy“.

