Peach Property Group: Gewinn steigt 2019 deutlich

Nach Darstellung der Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research wird die Peach Property Group AG im Geschäftsjahr 2019 (per 31.12.) den Gewinn auch aufgrund des deutlichen Bestandsaufbaus um rund 75 Prozent auf über 100 Mio. CHF steigern. In der Folge heben die Analysten das Kursziel an und bestätigen das positive Votum.

Nach Analystenaussage habe das Unternehmen bereits Mitte September den Zukauf von 3.672 Wohnungen vermeldet und den eigenen Bestand somit deutlich ausgebaut. Dieser sei laut SRC von bisher rund 8.800 Wohnungen auf nunmehr rund 12.450 Wohnungen in Deutschland gestiegen. Damit habe Peach das mittelfristige Ziel von 11.000 Einheiten bereits jetzt klar überschritten. Nach Meinung der Analysten hänge der Ergebnis-Aufschwung mit der jüngsten Akquisition zusammen, die ein viel höheres Bewertungsergebnis ermögliche. Demnach erwarte SRC einen Vorsteuergewinn für 2019 von knapp 102 Mio. CHF.

Neben dem in Aussicht gestellten Gewinnsprung habe die Gesellschaft durch die vollzogene Wandlung von 27,8 Mio. CHF aus der im Oktober 2017 aufgelegten Wandelhybridanleihe und durch die Zeichnung einer 5,4 Mio. CHF nachrangigen Pflichtwandelanleihe durch die Kreissparkasse Biberach das Eigenkapital gestärkt. Auf Fremdkapitalseite laufe nach Aussage des Analystenteams derzeit die Emission einer nicht besicherten Euro-Anleihe im Volumen von 250 Mio. Euro bei institutionellen Anlegern. Nach dem jüngst sehr positiven News Flow heben die Analysten das Kursziel auf 48,00 CHF (zuvor: 45,00 CHF) an und erneuern das Rating „Buy“.

