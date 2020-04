Peach Property Group: Gesamtportfolio deutlich gesteigert

Nach Darstellung der Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research hat die Peach Property Group AG im Geschäftsjahr 2019 (per 31.12.) beim Vorsteuerergebnis mit 109 Mio. CHF ein neues Rekordniveau erreicht und den Nettogewinn nach Minderheiten auf rund 88 Mio. Euro gesteigert. In der Folge bestätigen die Analysten das positive Votum, nehmen das Kursziel aber zurück.

Nach Analystenaussage sei das Gesamtportfolio 2019 auf nahezu 13.000 Einheiten und somit um über 55 Prozent deutlich ausgebaut worden. Dies zeige sich auch in den um rund 50 Prozent auf 65 Mio. CHF angestiegenen Soll-Mieten. Der Marktwert des Portfolios habe zum Jahresende bei über 1,1 Mrd. CHF und der NAV je Aktie zu Marktwerten bei 45,11 CHF gelegen. Aufgrund der derzeitigen Corona-Pandemie reduziere das Analystenteam jedoch die Schätzung für das Geschäftsjahr 2020 und gehe nun von Mieteinnahmen von über 55 Mio. CHF aus. Das entspreche laut SRC den aktuellen Ist-Mieten ohne weitere Zukäufe und Leerstands-Reduzierungen.

Auch beim Bewertungsergebnis nehme das Analystenteam die Erwartung leicht zurück. Zwar gehe SRC allgemein von weiteren Erfolgen im Ankauf und der Leerstands-Reduzierung aus, sehe durch die derzeitige Unsicherheit aber erheblich erschwerte Bedingungen. Alles in allem sei das Unternehmen jedoch auch in unsicheren Zeiten gut aufgestellt. Der LTV der Gesellschaft liege zum Jahresende bei unter 60 Prozent, die Eigenkapitalquote betrage rund 33 Prozent und die Liquidität erreiche nahezu 50 Mio. CHF. In der Folge reduzieren die Analysten das Kursziel auf 44,00 CHF (zuvor: 48,00 CHF), bestätigen aber das Rating „Buy“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 02.04.2020, 16:20 Uhr)

