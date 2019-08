Peach Property Group: Bestandsportfolio weiter ausgebaut

Nach Darstellung der Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research hat die Peach Property Group AG im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2019 (per 31.12.) die Mieterträge durch die Akquisitionen im Vorjahr und in der aktuellen Berichtsperiode um rund 40 Prozent gesteigert. In der Folge halten die Analysten an ihrem Kursziel und dem positiven Votum für die Aktie fest.

Nach Analystenaussage habe der Mietertrag trotz der deutlichen Steigerung etwas unter der Erwartung von SRC gelegen. Grund hierfür sei der langsamer als erwartete Portfolioausbau im ersten Halbjahr. Demnach reduziere das Analystenteam die Gesamtjahresschätzung leicht. Im Gegenzug habe das Unternehmen jedoch in das derzeitige Bestandsportfolio investiert und mit Modernisierungsmaßnahmen von nahezu 9 Mio. CHF dieses deutlich verbessert, Leerstände reduziert und Mieterhöhungen erzielt. Dies spiegele sich auch im Bewertungsergebnis wider, welches im ersten Halbjahr leicht über der Erwartung der Analysten bei 25 Mio. CHF gelegen habe.

Das Vorsteuerergebnis sei auf über 25 Mio. CHF (HJ 2018: rund 31 Mio. CHF) und der Nettogewinn nach Minderheiten auf rund 22,0 Mio. CHF (HJ 2018: 26,4 Mio. CHF) gefallen. Dagegen habe das Bestandsportfolios um rund 8 Prozent auf 746 Mio. CHF zugelegt und beinhalte zum Stichtag nun 8.775 Einheiten. Allerdings sei das Analystenteam vom Erreichen von 11.000 Einheiten bis Jahresende 2019 ausgegangen. Dieser Wert werde nun für 2020 erwartet. Positiv sei jedoch, dass das Unternehmen den Leerstand signifikant auf 10,7 Prozent (zuvor: 12,5 Prozent) reduziert habe. Für das restliche Jahr gehe SRC neben weiteren Zukäufen auch von Verbesserungen durch Sanierungen aus. Die nötige Liquidität und der bilanzielle Spielraum seien hierfür ausreichend vorhanden. Die Analysten bestätigen das Kursziel von 40,00 CHF und erneuern das Rating „Buy“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 23.08.2019, 10:10 Uhr)

