Peach Property Group AG: Kapitalerhöhung mit neuem Ankeraktionär

Die Peach Property Group AG hat laut SRC Research durch eine Kapitalerhöhung die bilanzielle Situation verbessert und einen neuen Ankeraktionär gewonnen. Für die Zukunft erwarten die Analysten, dass die Aktie ihren Abstand zum NAV weiter verringern werde, die Aktie bleibe ein Kauf.

Das Unternehmen habe vergangene Woche eine Kapitalerhöhung bekannt gegeben, wodurch nach Aussage der Analysten die deutsche Kreissparkasse Biberach aus Baden-Württemberg (welche als neuer Ankerinvestor genannt wurde) mit 7,8 Prozent zweitgrößter Aktionär der Gesellschaft geworden sei.

Laut SRC Research sei die Investition der Kreissparkasse ein weiteres positives Zeichen für die gute Entwicklung des Unternehmens. Die Kreissparkasse Biberach bringe schon mehrjährige Erfahrung durch eine namhafte Beteiligung von rund 9,2 Prozent am gewerblichen Immobilienbestandshalter VIB Vermögen mit und die Peach Property AG werde als weiteres lukratives und vor allem langfristiges Investment gesehen.

In einer Privatplatzierung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre seien knapp 423 Tausend neue Namensaktien zu einem Bruttoemissionserlös von insgesamt rund 6,9 Mio. Schweizer Franken emittiert worden. Der erste Handelstag der neuen Aktien an der SIX Swiss Exchange sei der 7. April gewesen. Das frische Kapital solle zum Ausbau des Wohnbestands genutzt werden. Das Aktienkapital des Unternehmens habe sich durch die Kapitalerhöhung um 8,5 Prozent auf über 5,4 Mio. Schweizer Franken erhöht.

Das Researchhaus geht davon aus, dass die Aktie die sehr starke Entwicklung der letzten Wochen fortsetzen und das Gap zum NAV weiter verringern werde. Seit dem letzten Update der Analysten vom 22. März nach Veröffentlichung des 2016er Geschäftsberichts und des fast gleichzeitigen Zukaufs von über 1.100 Wohnungen in Nordrhein-Westfalen habe die Aktie um rund 13 Prozent zulegen können.

Die Analysten erwarten auch weiterhin eine positive Entwicklung des Unternehmens und weitere Zukäufe zum Portfolio in den nächsten Quartalen. Die bilanzielle Situation gebe weiteres Wachstum in jedem Falle her, zumal sich die EK-Quote durch die Kapitalerhöhung von gut 42 Prozent auf über 44 Prozent verbessert habe. Die Kaufempfehlung mit dem Rating „Buy“ werde bestätigt und zudem sei das Kursziel von 24 Schweizer Franken auf 25 Schweizer Franken angehoben worden.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide)

