PVA TePla: Zwei große Hoffnungsträger

SMC-Research sieht bei der PVA TePla AG vor dem Hintergrund zweier einschneidender Branchenentwicklungen die Chance, dass der sonst stark zyklische Geschäftsverlauf auf Sicht der nächsten Jahre von einem Wachstumstrend abgelöst werden könnte. Auf dieser Basis hat der SMC-Analyst Dr. Adam Jakubowski sein Kursziel auf 14,00 Euro erhöht und das Votum auf „Hold“ angehoben.

PVA TePla habe im letzten Jahr sowohl operativ als auch an der Börse für Furore gesorgt. Während sich laut SMC-Research Umsatz und operativer Gewinn im Rahmen der Erwartungen bewegt haben und im Vorjahresvergleich gesunken seien, habe sich der Auftragseingang dank zweier Großaufträge fast verdoppelt und lasse nun deutliche Umsatz- und Ergebnissteigerungen ab 2019 erwarten. Mit dem in diesem März gemeldeten Abschluss einer Technologie-Kooperation mit der chinesischen GCL-Gruppe habe PVA TePla ein weiteres Ausrufezeichen gesetzt. Der Anlagenbauer sichere sich damit nicht nur hohe Lizenzeinnahmen, die sich nach Darstellung von SMC-Research unmittelbar auf das Ergebnis schon in diesem Jahr auswirken werden, sondern auch wichtige strategische Vorteile wie einen großen Referenzkunden in China und die Option, dessen Lieferkette für den Ausbau eigener Aktivitäten vor Ort nutzen zu können.

Damit habe das Unternehmen in nur wenigen Monaten seine kurz- und mittelfristigen Perspektiven massiv verbessert. Ein noch größeres Potenzial könnte laut SMC-Research der erfolgreiche Ausbau des Seriengeschäfts mit Kristallzuchtanlagen auf Basis von Siliziumkarbid bieten, mit dem das Unternehmen einen absehbar stark wachsenden Bedarf vor allem aus dem Automobilbereich adressieren wolle.

In Summe erwachse aus diesen Entwicklungen die Chance, dass PVA TePla nun für die nächsten Jahre das bisherige stark zyklische Muster verlassen und auf einen dynamischen Wachstumskurs ein-schwenken könne. Diese Chance habe SMC-Research in seinem überarbeiteten Bewertungsmodell abgebildet und auf dieser Basis einen neuen fairen Wert von 14,00 Euro je Aktie ermittelt. Damit erhöhen die Analysten ihr Rating auf „Hold“, betonen aber den ausgeprägten spekulativen Charakter der Schätzungen.

