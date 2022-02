PVA TePla: Marktkorrektur bietet neue Chancen

Laut SMC-Research habe die PVA TePla AG mit starken Zahlen in 2021 die Prognosen übertroffen. Auch der Ausblick für 2022 lasse eine Fortsetzung der erfolgreichen Entwicklung erwarten, weswegen der SMC-Analyst Adam Jakubowski für die Aktie ein Kursziel deutlich oberhalb des aktuellen Kurses sieht.

Die PVA TePla AG habe nach Darstellung von SMC-Research starke Zahlen für das letzte Jahr vorgelegt und damit sowohl die eigenen Prognosen als auch die Schätzungen des Researchhauses übertroffen. Etwas anders verhalte es sich mit der nun veröffentlichten Prognose für 2022, die zwar ein deutliches Umsatz- und Ergebniswachstum auf 170 bis 180 Mio. Euro in Aussicht stelle, umsatzseitig aber etwas unter den bisherigen Schätzungen der Analysten liege. Das EBITDA solle auf 25 bis 27 Mio. Euro steigen, womit die bisherige (und beibehaltene) Schätzung der Analysten von 26 Mio. Euro exakt in der Mitte der Zielspanne liege.

Die Analysten haben in Reaktion auf die Zahlen und die Prognose geringfügige Anpassungen an ihren Schätzungen vorgenommen, grundsätzlich sehen sie ihr Schätzszenario, welches von einem fortgesetzten Wachstum und von schrittweise steigenden Margen ausgehe, aber erneut bestätigt.

Sowohl die Auftragslage, die bis ins Jahr 2025 reiche, als auch die grundsätzlichen Markttrends (Digitalisierung, Elektrifizierung des Verkehrs, Chipknappheit, strategischer Aufbau von Halbleiterkapazitäten in mehreren Weltregionen) sprechen nach Einschätzung der Analysten für eine Fortsetzung der erfolgreichen Entwicklung der letzten Jahre.

Nachdem der Aktienkurs von PVA TePla diese exzellenten Perspektiven in großen Teilen des letzten Jahres bereits vorweggenommen und über viele Monate in der Nähe des von den Analysten ermittelten fairen Wertes oder zeitweise darüber notiert gehabt habe, habe sich durch die heftige Marktkorrektur nun eine neue Konstellation ergeben, in der die Analysten für die Aktie ein signifikantes Kurspotenzial erkennen. Auf dieser Grundlage ändern sie ihr Urteil von zuvor „Hold“ auf „Speculative Buy“, ihr Kursziel lautet nun 38,00 Euro.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 22.02.202 um 9:15 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 22.02.2022 um 8:10 Uhr fertiggestellt und am 22.02.2022 um 8:45 Uhr von sc-consult GmbH (SMC-Research) erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2022/02/2022-02-22-SMC-Comment-PVA-TePla_frei.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.