PVA TePla: Nach Kurssprung fair bewertet

SMC-Research hat in Reaktion auf die guten Auftragsdaten der PVA TePla AG die eigenen Schätzungen für die Entwicklung ab 2018 deutlich angehoben und auf dieser Grundlage ein neues, deutlich höheres Kursziel ermittelt. Vor dem Hintergrund der zuletzt rasanten Kursentwicklung der Aktie von PVA TePla sehen die Analysten derzeit aber trotzdem nur ein begrenztes Kurspotenzial, weswegen sie ihr Urteil abgestuft haben.

In den ersten neun Monaten habe PVA TePla einen leichten Umsatzrückgang verzeichnet, dafür aber das Vorsteuerergebnis wie auch den Periodenüberschuss deutlich verbessert. Als sehr erfreulich bezeichnen die Analysten auch den Cashflow, durch den die noch zu Jahresanfang bestehende signifikante Nettofinanzverschuldung in kürzester Zeit in eine Nettoliquiditätsposition gedreht worden sei.

Im Hinblick auf die weiteren Perspektiven noch wichtiger sei aber nach Auffassung von SMC-Research die sehr robuste Auftragsentwicklung. PVA TePla berichtee von einer lebhaften Nachfrage in allen wichtigen Produktgruppen, für die Vakuumanlagen liege das Niveau der Auftragseingänge sogar auf dem höchsten Stand seit 2011. Insgesamt sei der Auftragseingang der ersten drei Quartale gegenüber dem Vorjahr um über 30 Prozent gesteigert worden.

Vor diesem Hintergrund haben die Analysten von SMC-Research ihre Wachstumserwartungen für 2018 und für die Folgejahre angehoben. In Verbindung mit der Annahme der dadurch verstärkten Größendegressionseffekte bei den Overheadkosten resultieren daraus nach Darstellung des Researchhauses auch höhere Margenschätzungen, was insgesamt zu einem neuen fairen Wert führe, der mit 7,20 Euro je Aktie weit über dem bisherigen Ansatz liege. Das Modell sei damit zwar nicht mehr so konservativ ausgestaltet wie bisher, doch diese extreme Vorsicht sei laut SMC-Research nach der Erfahrung der letzten fast drei Jahre nicht mehr notwendig. PVA TePla verfüge nach der erfolgreichen Gesundschrumpfung über eine stabile Basis, die 2017 zum dritten Mal hintereinander ein positives EBIT und zum zweiten Mal ein klar positives Nettoergebnis ermöglichen werde. Die lebhafte Auftragsentwicklung deute nun ein wieder stärkeres Wachstum an, das in Verbindung mit den verschlankten Kostenstrukturen eine deutlich überproportionale Gewinnentwicklung ermöglichen sollte.

Diese positiven Aussichten habe die Börse bereits zu einem Großteil vorweggenommen. Der Aktienkurs der PVA TePla AG habe sich seitdem letzten Update von SMC-Research im August glatt verdoppelt und liege nun in der Nähe des neuen Kursziels. Damit halten die Analysten die Aktie derzeit in etwa für fair bewertet, weswegen sie ihr Rating auf „Hold“ geändert haben.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide)

