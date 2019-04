PVA TePla: Hohe Auftragsdynamik hält an

Weitere Suchergebnisse zu "PVA Tepla":

PVA TePla hat nach Darstellung von SMC-Research im letzten Jahr mit der Entwicklung von Umsatz und Gewinn überzeugt, vor allem aber erneut einen sehr hohen Auftragseingang verzeichnet. Auf dieser Basis erwartet der SMC-Analyst Adam Jakubowski für die nächsten Jahre eine Fortsetzung des dynamischen Wachstums und bestätigt seine positive Einschätzung der Aktie.

PVA TePla habe im letzten Jahr mit dem Umsatz und dem Ergebnis überzeugt, hervorragende Werte beim Auftragseingang und Auftragsbestand erzielt und mehrere wichtige Meilensteine erreicht. In Summe habe die letztjährige Entwicklung laut SMC-Research die Erwartungen gestützt, dass der Anlagenbauer vor einer längeren Wachstumsphase mit hohen Gewinnen stehe.

Besondere Hoffnungen werden dabei nach Darstellung der Analysten mit dem Aufbau der Wafer-Industrie in China sowie mit dem Seriengeschäft mit Kristallzuchtanlagen auf Basis von Siliziumkarbid verbunden, mit denen das Unternehmen einen absehbar stark wachsenden Bedarf vor allem aus dem Automobilbereich adressieren wolle. Aber auch das zuletzt sehr stark wachsende Metrologiegeschäft, die seit dem letzten Jahr deutlich steigenden Bestellungen für die neuartigen Diffusionsschweißanlagen und das angestammte Geschäft mit Silizium-Kristallzuchtanlagen bieten laut SMC-Research noch große Potenziale.

Nach Einschätzung des Researchhauses habe sich vor diesem Hintergrund die Eintrittswahrscheinlichkeit des von den Analysten unterstellten Schätzszenarios, das für die nächsten Jahre von einem stetigen Wachstum mit schrittweiser steigender Profitabilität ausgehe, im letzten Jahr spürbar erhöht. Die Analysten haben deswegen ihre Schätzungen in den Grundzügen unverändert gelassen und sie lediglich im Detail an die Abschlusszahlen 2018 und an die Unternehmensprognose für 2019 angepasst.

Der daraus resultierende faire Wert von 15,80 Euro je Aktie signalisiere für die PVA Tepla-Aktie ein hohes Kurspotenzial von rund 50 Prozent, weswegen SMC-Research das Rating „Speculative Buy“ unverändert lässt. Die spekulative Komponente stamme dabei aus dem hohen Gewicht, das in den Schätzungen dem noch im Entstehen befindlichen Seriengeschäft mit Siliziumkarbid-Anlagen zukomme.

