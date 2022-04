PSI Software: Rekordwerte 2021 erreicht

Nach Darstellung des Analysten Thorsten Renner von GSC Research hat die PSI Software AG im Geschäftsjahr 2021 (per 31.12.) den Umsatz um 14 Prozent auf 248,4 Mio. Euro und den Jahresüberschuss sogar um über 54 Prozent auf 15,8 Mio. Euro gesteigert. In der Folge senkt der Analyst sein Kursziel, bestätigt aber das Rating.

Nach Analystenaussage habe das Unternehmen die Marge durch die PSI-Plattform deutlich auf 15,3 Prozent (GJ 2020: 12,0 Prozent) gesteigert. Aufgrund der hervorragenden Positionierung und wegen den Produkten mit Alleinstellungsmerkmalen sei der Analyst für die weitere Entwicklung der Gesellschaft positiv gestimmt. Dennoch könne aus dem Russland-Ukraine-Konflikt eine Belastung resultieren. PSI sei laut Meinung des Analysten aber gut gerüstet, etwaige in Russland wegfallende Aufträge durch andere Bereiche zu kompensieren. Zudem verfüge das Unternehmen zum Jahresstart einen hohen Auftragsbestand von 160 Mio. Euro. Auch bedingt durch den deutlichen Anstieg der Umlaufrendite ergebe sich aber aus dem Bewertungsmodell von GSC eine Rücknahme des Kursziels. In der Folge ermittelt der Analyst ein neues Kursziel von 42,00 Euro (zuvor: 45,50 Euro) und bestätigt das Rating „Halten“.



