PSI Software: Investitionen fortgesetzt

Nach Darstellung des Analysten Thorsten Renner von GSC Research wird die PSI Software AG mittelfristig Ergebnisbeiträge aus der Übernahme von PRINS erzielen, allerdings stehen dem zunächst noch Integrationskosten gegenüber. In der Folge bestätigt der Analyst sein Kursziel und das positive Rating für die PSI-Aktie.

Nach Analystenaussage komme PSI dem Ziel eines umfassenden Produktanbieters immer näher. Denn immer mehr Produkte seien bereits auf die Technologieplattform des Konzerns umgestellt. Dennoch investiere das Unternehmen weiterhin stark in Forschung und Entwicklung, um den Technologievorsprung gegenüber den Wettbewerbern aufrecht zu erhalten. Als Wachstumstreiber in den kommenden Jahren werde laut GSC das Thema Digitalisierung fungieren. In zahlreichen Branchen stehe diese erst am Anfang. Der Vorstand rechne zudem mit einer anhaltend hohen Nachfrage aus den Sparten Logistik und Automotive sowie der Leittechnik für Strom- und Gasnetze.

Im kommenden Jahr sehe der Analyst einen Gewinnanstieg je Aktie auf 0,93 Euro. Dies bedeute auf dem aktuellen Kursniveau ein KGV von 18,3. Vor dem Hintergrund der hervorragenden Positionierung gehe er auch in den kommenden Jahren von einer positiven Entwicklung bei PSI aus. Unterstrichen werde diese Erwartung von den jüngsten, zahlreichen Vertragsabschlüssen. In der Folge belässt der Analyst trotz einer leichten Schätzungsanpassung das Kursziel bei 21,00 Euro und bestätigt das Rating „Kaufen“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 09.08.2019, 13:05 Uhr)

