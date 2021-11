PSI Software: Hohe Wachstumschancen

Nach Darstellung des Analysten Thorsten Renner von GSC Research hat die PSI Software AG im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2021 (per 31.12.) den Umsatz um 13,4 Prozent auf 60,5 Mio. Euro gesteigert, während das Ergebnis nach Steuern sogar überproportional um über 81,5 Prozent auf 4,1 Mio. Euro zulegte. In der Folge erhöht der Analyst sein Kursziel und das Rating.

Nach Analystenaussage zeige sich der Vorteil der partnerfähigen Konzernplattform eindeutig im Segment Produktionsmanagement. Dort seien die Produkte bereits auf die Plattform umgestellt und PSI habe hier in den ersten 3 Quartalen eine stattliche EBIT-Marge von 13,1 Prozent erwirtschaftet. Das Segment Energiemanagement befinde sich noch in der Umstellung. Mit der Einführung des neuen Leitsystems, das auf der PSI-Plattform basiere, erwarte der Analyst auch dort kontinuierlich steigende Margen. Nach Meinung des Analysten eröffne die Positionierung bei der Digitalisierung und in zahlreichen Zukunftsbranchen dem Unternehmen in den kommenden Jahren immense Wachstumschancen. Vor dem Hintergrund der hervorragenden Geschäftsentwicklung habe GSC die Umsatz- und Ergebnisprognosen erneut angehoben.

In der Folge erhöht der Analyst das Kursziel auf 45,50 Euro (zuvor: 37,50 Euro) und hebt das Rating auf „Halten“ (zuvor: „Verkaufen“) an.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 11.11.2021, 12:45 Uhr)



