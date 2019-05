PSI Software: Auf dem Wachstumspfad

Nach Darstellung des Analysten Thorsten Renner von GSC Research entwickelt sich die PSI Software AG weiter von einem Projekthaus zu einem umfassenden Produktanbieter und hat zum Jahresende 2018 bereits zwei Drittel der Produkte auf die Technologieplattform des Konzerns umgestellt. In der Folge bestätigt der Analyst sein Kursziel für die PSI-Aktie und erneuert das positive Rating.

Nach Analystenaussage werde die Digitalisierung die Entwicklung von PSI in den kommenden Jahren prägen. Enormes Wachstumspotenzial liege in Bereichen wie Energieversorgung oder Logistik, doch auch bei der Elektrizität oder im Öffentlichen Personenverkehr spiele die Digitalisierung eine immer größere Rolle. Mit der Übernahme von PRINS habe die Gesellschaft zudem ihre Position bei Netzleitsystemen weiter ausgebaut. Umfangreiches Potenzial sehe der Vorstand zudem durch den weiteren Ausbau der Produktionskapazitäten für Elektrofahrzeuge und die damit verbundenen Investitionen in Fertigungsprozesse und Software. Nach Ansicht von GSC sei PSI hier mit neuen Produkten bereits hervorragend aufgestellt.

Nach der erfolgreichen Migration zusätzlicher Produkte auf die einheitliche Softwareplattform stehe nun die Ausweitung des Volumens auf der Agenda. Das PSI-Management rechne außerdem mit einer Erhöhung des margenstarken Lizenz-, Wartungs-, Upgrade- und Cloud-Geschäfts. Aufgrund der erwarteten Steigerung der Umsatzanteile dieser Bereiche sei der Analyst davon überzeugt, dass PSI mittelfristig zweistellige Ergebnismargen erwirtschaften könne. Für das Geschäftsjahr 2020 prognostiziere er einen Gewinnanstieg auf 0,95 Euro je Aktie. Dies entspreche aktuell einem KGV von 19,0. Mit den jüngst vorgelegten Zahlen befinde sich der Konzern auf einem guten Weg, die GSC-Prognose für das Gesamtjahr 2019 zu erfüllen. In der Folge belässt der Analyst sein Kursziel unverändert bei 21,00 Euro und bestätigt sein Rating „Kaufen“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 30.04.2019, 16:00 Uhr)

