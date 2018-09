PRO DV: Hohes Potenzial trotz enttäuschender Zahlen

SMC-Research zeigt sich von den Halbjahreszahlen der PRO DV AG enttäuscht, sieht aber dennoch hohes Gewinn- und damit Kurssteigerungspotenzial. Diese Zuversicht begründet der SMC-Analyst Dr. Adam Jakubowski mit den Fortschritten beim Ausbau der personellen Kapazitäten, mit denen das Unternehmen endlich in der Lage sein sollte, die gute Nachfrage in steigende Erträge umzumünzen.

SMC-Research bezeichnet die Halbjahreszahlen als in Summe enttäuschend, was vor allem auf die personellen Engpässe zurückzuführen sei, deren Überwindung deutlich länger dauere als ursprünglich gedacht. Doch insgesamt befinde sich das Unternehmen nach Überzeugung von SMC-Research auf einem guten Weg und könnte dies bei Abwesenheit neuer Störfaktoren schon in den Abschlusszahlen für 2018 endlich zeigen.

Denn einerseits berichte das Unternehmen weiterhin von einer guten Nachfragesituation und habe es in den Sommermonaten endlich mehrere neue Mitarbeiter an Bord nehmen können, mit denen das Potenzial wachse, die gute Nachfrage adäquat in steigende Umsätze und Erträge umzumünzen. Darüber hinaus berichte PRO DV von einer Verschiebung innerhalb der Projektstruktur hin zu anspruchsvolleren und höherwertigeren Projekten, was sich im Normalfall auch in höheren Tagessätzen und damit auch höheren Margen auszahlen sollte, so SMC-Research.

Die verbesserte Profitabilität sei bereits im ersten Halbjahr erkennbar gewesen, in dem PRO DV das EBIT trotz der geringeren Umsätze gesteigert habe. Das Researchhaus hat daraufhin sowie vor dem Hintergrund der genannten Verschiebung des Auftragsportfolios die Margenschätzungen leicht angehoben, womit der Effekt der gleichzeitig etwas abgesenkten Umsatzschätzung aufgewogen worden sei. Der von SMC-Research geschätzte faire Wert hat sich deswegen nicht verändert und signalisiere mit 0,75 Euro je Aktie weiterhin ein sehr hohes Kurspotenzial. Auch wenn die Risiken der diesem Wert zugrunde liegenden Schätzungen vor allem aufgrund der geringen Größe des Unternehmens und der dadurch bedingten Anfälligkeit selbst für kleinere Störereignisse überproportional hoch seien, biete die Aktie nach Auffassung von SMC-Research ein attraktives Chance-Risiko-Profil, das in dem unveränderten Votum „Speculative Buy“ zum Ausdruck komme.

