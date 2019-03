PRO DV: Analysten sehen deutliche Unterbewertung

Nach der Vorlage des Geschäftsberichts für 2018 durch die PRO DV AG konstatiert SMC-Research eine deutliche Unterbewertung der Aktie. Obwohl das Unternehmen über eine aussichtsreiche Aufstellung verfüge, seit Jahren profitabel arbeite, ohne Kredite auskomme und über eine hohe Liquidität verfüge, werde es nach Darstellung des SMC-Analysten Adam Jakubowski an der Börse gerade mal mit 40 Prozent des letztjährigen Umsatzes bewertet.

PRO DV habe für das letzte Jahr gute Zahlen vorgelegt, mit denen sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn die Vorjahreswerte und die Erwartungen der Analysten übertroffen worden seien. Damit habe PRO DV nach mehreren Perioden, in denen die erzielten strategischen Fortschritte immer wieder durch externe Störfaktoren – wie zum Beispiel außergewöhnlich lange Krankheitswellen oder Verzögerungen bei der Vergabe von Folgeaufträgen – überlagert worden seien, diese Fortschritte nun endlich auch in den Zahlen zeigen können. Da SMC-Research die grundsätzliche Entwicklung schon bisher als positiv eingestuft habe, sehen sich die Analysten nun in ihrer Einschätzung des Unternehmens bestätigt.

Die zentrale Herausforderung bleibe weiterhin das Wachstum der Mitarbeiterzahl, das nach dem Umbau des Teams im letzten Jahr nun an Dynamik gewinnen könnte, so das Researchhaus. Falls dies gelinge, könnte PRO DV die in den letzten Jahren ausgebaute gute Positionierung in attraktiven Märkten endlich in kontinuierliches Umsatz- und Gewinnwachstum ummünzen.

Da dieses Szenario nach Auffassung von SMC-Research durch die Entwicklung des letzten Jahres an Wahrscheinlichkeit zugelegt habe, lege es SMC-Research seinen Schätzungen weiter zugrunde. Diese habe man gegenüber dem letzten Update leicht angehoben, woraus sich in Kombination mit dem Roll-over-Effekt ein neues Kursziel von 0,80 Euro ergebe. Auch wenn die Risiken der diesem Wert zugrunde liegenden Schätzungen vor allem aufgrund der geringen Größe des Unternehmens und der dadurch bedingten Anfälligkeit selbst für kleinere Störereignisse überproportional hoch seien, biete die Aktie nach Einschätzung von SMC-Research ein sehr attraktives Chance-Risiko-Profil. Auf dem aktuellen Kursniveau werde das Unternehmen, das seit 2011 durchgehend profitabel arbeite, ohne Bankverbindlichkeiten auskomme und dessen Liquidität das gesamte bilanzielle Fremdkapital übersteige, gerade mal mit 40 Prozent des letztjährigen Umsatzes bewertet. In Verbindung mit dem von SMC-Research erwarteten Umsatz- und Gewinnwachstum resultiere daraus ein Kurspotenzial von mehr als 175 Prozent, weswegen die Analysten ihr Votum „Speculative Buy“ erneut bestätigen.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 19.03.19, 9:50 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 19.03.19 um 9:10 Uhr fertiggestellt und am 19.03.19 um 9:35 Uhr von sc-consult GmbH (SMC-Research) erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2019/03/2019-03-19-SMC-Update-Pro-DV_frei.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.