PORR: Hoher Auftragsbestand

Weitere Suchergebnisse zu "Porr":

Nach Darstellung der Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research hat die PORR AG im Geschäftsjahr 2019 (per 31.12.) die im Vorjahr wegen der Neubewertung eines Projekts in Norwegen und der Marktsituation in Polen angepasste Prognose erreicht. In der Folge senken die Analysten aufgrund neuer GuV-Schätzungen ihr Kursziel, behalten aber das positive Rating bei.

Nach Analystenaussage habe die Produktionsleistung bei nahezu 5,6 Mrd. Euro und das Vorsteuerergebnis bei 37,4 Mio. Euro gelegen. Dies entspreche einer niedrigen EBT-Marge von lediglich 0,7 Prozent (GJ 2018: 1,6 Prozent). Der Auftragsbestand sei weiterhin hoch und liege zum Jahresende bei nahezu 7,1 Mrd. Euro. Der Auftragseingang habe mit über 5,5 Mrd. Euro dagegen um über 12 Prozent unter dem Vorjahr gelegen. Hintergrund hierfür sei die selektive Akquisitionspolitik für neue Projekte und der erhöhte Fokus auf Rentabilität. Hinsichtlich der Auswirkungen der derzeitigen Corona-Pandemie habe das Unternehmen vorübergehend einige Baustellen stillgelegt. Mittlerweile seien aber nahezu alle wieder in Betrieb, so SRC.

Das Unternehmen gehe davon aus, dass sich die vorübergehende Einschränkung auf das Geschäft auswirke und das zum jetzigen Zeitpunkt keine seriöse Neubewertung der Ziele für 2020 möglich sei. Das Management habe sich wegen der turbulenten Zeiten zudem dazu entschlossen, aus Vorsicht und als Zeichen der Solidarität zu allen Stakeholdern keine Dividende auszuschütten Für die nächsten Jahre gehe das Analystenteam aber davon aus, dass zur bisherigen Dividendenpolitik einer Ausschüttung von 30 bis 50 Prozent zurückgekehrt werde. Aufgrund der reduzierten GuV-Schätzung und der Aussetzung der Dividende für 2019 senken die Analysten das Kursziel leicht auf 19,00 Euro (zuvor: 20,00 Euro), bestätigen aber das Rating „Buy“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 29.04.2020, 17:20 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von SRC – Scharff Research und Consulting GmbH am 29.04.2020 fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.src-research.de/uploads/tx_studien/PORR_29April.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.