PORR: Erfolgreiches Halbjahr 2021

Nach Darstellung der Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research hat die PORR AG im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2021 (per 31.12.) teilweise neue Rekordwerte im Zahlenkranz vorgelegt und damit eine gute Basis für das zweite Halbjahr 2021 gelegt. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel und heben das Rating an.

Nach Analystenaussage habe die Produktionsleistung um 10 Prozent auf 2,5 Mrd. Euro zugelegt und damit das Rekordniveau von vor der Pandemie 2019 erreicht. Die Umsätze seien um nahezu 11 Prozent auf fast 2,3 Mrd. Euro gestiegen, während das operative EBITDA-Ergebnis um über 73 Prozent auf 114 Mio. Euro zugelegt habe. Mit einem unveränderten Finanzergebnis sei das Vorsteuerergebnis mit 11,5 Mio. Euro in die Gewinnzone zurückgekehrt. Im Vorjahr habe das Unternehmen hier noch ein Minus von 27 Mio. Euro ausgewiesen.

Nach Meinung der Analysten belege das Zahlenwerk des ersten Halbjahres den erfolgreichen Jahresstart, worauf das deutlich entscheidendere zweite Halbjahr nun aufbauen könne. Das Management habe den Ausblick für das Gesamtjahr mit einer Produktionsleistung im Bereich von 5,3 bis 5,5 Mrd. Euro bei einer Vorsteuermarge von 1,3 bis 1,5 Prozent bestätigt. Allerdings sei angemerkt worden, dass dieses Ziel vom Ausgang des Kartellverfahrens in Österreich abhänge, für welches das Unternehmen aber bereits im Laufe der letzten Jahre Rückstellungen gebildet habe. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel von 19,00 Euro, heben nach dem Rückgang des Aktienkurses das Rating aber auf „Buy“ (zuvor: „Accumulate“) an.



