PORR: Buy-Rating bestätigt

Nach Darstellung der Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research liegt die PORR AG auf Basis vorläufiger Zahlen für den Neunmonatszeitraum des Geschäftsjahres 2019 (per 31.12.) deutlich hinter den Werten aus dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum zurück und hat die Gesamtjahresprognose dementsprechend angepasst. In der Folge senken die Analysten ihr Kursziel, belassen aber das positive Rating unverändert.

Nach Analystenaussage habe es in der Business Unit 3 in Polen deutliche Abweichungen zu den Erwartungen gegeben. Hier zeige das Marktumfeld anders als erwartet keine Besserung hinsichtlich der derzeit hohen Kosten für Material und Subunternehmer. Ebenfalls habe das Unternehmen im Zuge der Marktanalyse in Norwegen eine Abschreibung im zweistelligen Millionenbereich für ein Projekt vorgenommen. Demnach sei der Vorsteuergewinn der ersten 3 Quartale auf 14,4 Mio. Euro (9M 2018: über 31 Mio. Euro) gefallen. Das Unternehmen gehe nun von einem Vorsteuergewinn für das Gesamtjahr von rund 35 Mio. Euro aus.

Dementgegen habe die ursprüngliche Erwartung von SRC bei rund 94 Mio. Euro gelegen. Folglich reduziere auch das Analystenteam seine Schätzungen und erwarte nun einem Vorsteuergewinn von rund 34,5 Mio. Euro. Im Zuge der Gewinnwarnung sei SRC zudem für die Folgejahre etwas vorsichtiger geworden. Darüber hinaus habe PORR angekündigt, auf der nächsten Hauptversammlung lediglich eine Dividende von 0,40 Euro je Aktie vorzuschlagen. Im Vorjahr habe die Dividende noch bei 1,10 Euro gelegen. Aufgrund der Gewinnwarnung und der verringerten Dividende nehmen die Analysten das Kursziel auf 25,00 Euro (zuvor: 33,00 Euro) zurück, bestätigen aber das Rating „Buy“.

