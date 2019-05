PNE: Das beste Ergebnis seit vielen Jahren

Weitere Suchergebnisse zu "Pne":

PNE ist nach Darstellung von SMC-Research in das Jahr mit dem besten Ergebnis in einem ersten Quartal seit 2010 gestartet. SMC-Analyst Holger Steffen erwartet auch ein gutes zweites Quartal und im Gesamtjahr Ergebnisse am oberen Ende der ausgegebenen Zielspannen.

PNE habe nach Darstellung von SMC-Research Umsatz (+156 Prozent auf 28 Mio. Euro) und Gesamtleistung (+183 Prozent auf 44,4 Mio. Euro) im ersten Quartal kräftig gesteigert. Zu dem Wachstum haben den Ausführungen der Analysten zufolge alle drei Segmente – seit diesem Jahr werden „Services“ (+36 Prozent auf 3,3 Mio. Euro) als dritte Sparte ausgewiesen – einen Beitrag geleistet. Besonders erfolgreich sei PNE in der Projektentwicklung gewesen: Dank Meilensteinzahlungen aus fertiggestellten Windparks in Schweden und Frankreich sowie der Veräußerung von Projektrechten in Italien haben sich die Einnahmen von 4,6 auf 20 Mio. Euro erhöht.

Mit dem Ausbau des eigenen Windparkportfolios seien zudem die Erlöse aus dem Stromverkauf von 3,9 auf 4,7 Mio. Euro gestiegen. Der Bestand sei mit der Fertigstellung des Windparks Gerdau-Repowering auf 64,8 MW gewachsen. Zwei weitere Windparks in Deutschland (6,5 und 21 MW) seien im Bau, was zu einem hohen Bestandsaufbau (15,1 Mio. Euro) im ersten Quartal geführt habe. Obwohl mit dem vorläufigen Verzicht auf den Verkauf der Portfolioprojekte weitere 3,6 Mio. Euro kalkulatorischer Gewinn nicht realisiert worden seien (damit summiere sich dieser auf 24,6 Mio. Euro), habe der Umsatzsprung eine EBIT-Verbesserung von -0,2 auf 4,3 Mio. Euro ermöglicht.

Damit habe PNE das beste Q1-Ergebnis seit 2010 erzielt. Und nach dem Verkauf von großen Projekten in Polen (132 MW) und den USA (298 MW) im April zeichne sich auch ein starkes zweites Quartal ab. Als ebenso wichtig erachten die Analysten, dass in Deutschland mit drei Zuschlägen (4,7 / 7,2 / 16,8 MW) im Ausschreibungsverfahren und einer weiteren Genehmigung (13,8 MW) in diesem Jahr gute Fortschritte erzielt worden seien.

Das Management habe daraufhin seine Prognose, die ein EBITDA und ein EBIT von 25 bis 30 Mio. Euro bzw. 15 bis 20 Mio. Euro vorsehe, bekräftigt. SMC-Research sei bislang von Resultaten jeweils am oberen Ende ausgegangen und sehe das mit den Zahlen untermauert. Bei einem unveränderten Kursziel von 3,50 Euro laute das Urteil der Analysten weiter „Buy“.

