PNE Wind: Jahresziele fest im Blick

Weitere Suchergebnisse zu "PNE Wind":

Analyst Holger Steffen von SMC-Research konstatiert für PNE Wind relativ geringe Verkaufsaktivitäten im ersten Quartal. Das Unternehmen habe aber seine Ziele für das Jahr bekräftigt, und auch das Researchhaus sehe PNE auf Kurs.

Das erste Quartal von PNE Wind im Jahr 2018 sei gemäß SMC-Research noch von geringen Verkaufsaktivitäten geprägt gewesen. Infolgedessen habe sich der Umsatz von 20,4 auf 10,9 Mio. Euro fast halbiert, was sich auch entsprechend in der Gesamtleistung (von 24,6 auf 15,7 Mio. Euro) widerspiegele. Einen wesentlichen Erlösbeitrag in Höhe von 3,9 Mio. Euro (Vorjahr 1,9 Mio. Euro) habe die Stromerzeugung aus dem Eigenbestand geliefert, die insbesondere von den im letzten Jahr für das Windparkportfolio 2020 fertiggestellten ersten Objekten (Kührstedt/ Alfstedt) mit einer Kapazität von 43,2 MW profitiert habe. Daraus resultiere ein Segment-EBITDA von 2,9 Mio. Euro (Vorjahr: 1,1 Mio. Euro). Vor allem dadurch habe sich auch das Konzern-EBITDA um 25 Prozent auf 2,1 Mio. Euro verbessert.

Nach der Fertigstellung der Windparks haben sich indes auch die Abschreibungen im Segment Stromproduktion von 0,68 auf 1,86 Mio. Euro erhöht, so dass der EBIT-Effekt geringer ausgefallen und das Konzern-EBIT von 0,3 auf -0,2 Mio. Euro zurückgegangen sei. Das Management sehe sich mit dem Jahresauftakt im Plan und habe die Jahresprognose, die unter anderem ein EBIT von 10 bis 16 Mio. Euro vorsieht, bekräftigt.

Zu beachten sei bei diesen Zahlen, dass PNE Wind potenzielle Gewinne aus Windparks, die für den Portfolioaufbau zunächst einbehalten würden, erst später realisiere. Diese summieren sich nach Darstellung der Analysten bereits auf 16,1 Mio. Euro, wovon 3,7 Mio. Euro auf das erste Quartal entfallen seien.

Insgesamt sei das Unternehmen damit aus Sicht von SMC-Research auf Kurs. Das Researchhaus lasse daher die Schätzungen für 2018 nahezu unverändert. Neu in das Modell integriert worden sei nur die im April erfolgte Emission einer Anleihe mit einem Volumen von 50 Mio. Euro und einem Zins von 4 Prozent, mit der die Konditionen gegenüber der vorherigen Anleihe (8 Prozent) deutlich verbessert worden seien. Der faire Wert liege trotzdem weiterhin bei 3,30 Euro je Aktie, das Urteil bleibe „Speculative Buy“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 15.05.18, 11:00 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 15.05.18 um 10:00 Uhr fertiggestellt und am 15.05.18 um 10:10 Uhr von sc-consult GmbH (SMC-Research) erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2018/05/2018-05-15-SMC-Comment-PNE-Wind_frei.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.