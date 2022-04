PNE: Operative Kapazität stark gestiegen

Weitere Suchergebnisse zu "Pne":

Nach Darstellung des Analysten Jan Bauer von Warburg Research hat die PNE AG im Geschäftsjahr 2021 (per 31.12.) das obere Ende der Unternehmens-Guidance erreicht. Außerdem sei die Betriebskapazität um rund 73 Prozent auf 223,2 MW gestiegen. Dennoch reduziere der Analyst seine Schätzungen für 2022 und die beiden Folgejahre. Hintergrund sei ein zurückhaltender Ausblick bei Umsätzen im Bereich der internationalen Projekte. Für 2022 rechne Warburg mit einem Umsatz von 115,3 Mio. Euro (zuvor: 150,8 Mio. Euro) und einem EBIT von 0,3 Mio. Euro (zuvor: 15,0 Mio. Euro). In der Folge erhöht der Analyst sein Kursziel auf 10,60 Euro (zuvor: 9,30 Euro), reduziert aber das Rating auf „Hold“ (zuvor: „Buy“).



