PNE: Kursziel um Übernahmeprämie erhöht

Den Ausführungen von SMC-Research zufolge könnte es bei PNE ein Übernahmeangebot vom Infrastrukturfonds North Haven Infrastructure Partners III geben. SMC-Analyst Holger Steffen kalkuliert nun mit einer Übernahmeprämie von 10 Prozent und hat das Kursziel entsprechend erhöht.

PNE habe gemäß SMC-Research bekannt gegeben, dass der Infrastrukturfonds North Haven Infrastructure Partners III, der von Morgan Stanley Infrastructure Partners betreut werde, Möglichkeiten einer Kooperation oder Beteiligung prüfe, was zu einem Übernahmeangebot für PNE führen könne. Der Meldung zufolge sei seitens des Fonds bereits ein indikatives, unverbindliches Angebot mit einer Preisspanne von 3,50 bis 3,80 Euro für den Kauf sämtlicher Aktien übermittelt worden. Ob es zu einem Abschluss komme, sei noch völlig offen, u.a. würden ein Zeitplan für die Verhandlungen und die notwendige Due Diligence noch ausstehen.

Dennoch sehe SMC-Research in diesem Vorgang die beachtlichen operativen Fortschritte von PNE gewürdigt. Das Unternehmen habe im ersten Halbjahr Umsatz und EBIT um 131 Prozent (auf 65,6 Mio. Euro) bzw. um 218 Prozent (auf 12,9 Mio. Euro) gesteigert und zudem das eigene Windparkportfolio weiter ausgebaut. Außerdem habe die Tochter energy consult zuletzt Verträge für das Betriebsmanagement von Windparks in Frankreich, Schweden und Polen abschließen und die Aktivitäten somit auf inzwischen fünf Länder in Europa ausweiten können.

Nach einem starken ersten Halbjahr könne PNE im laufenden Jahr nach Einschätzung der Analysten das obere Ende der Zielspannen für das EBITDA (25 bis 30 Mio. Euro) und das EBIT (15 bis 20 Mio. Euro) erreichen, im nächsten Jahr winke bei einem Verkauf des Windparkportfolios ein Gewinnsprung.

Das Researchhaus habe aus den aussichtsreichen Perspektiven bislang ein Kursziel von 3,60 Euro abgeleitet, das innerhalb der taxierten Spanne für ein mögliches Übernahmeangebot liege. Die Analysten kalkulieren nun auf den von ihnen ermittelten fairen Wert eine kleine Übernahmeprämie von 10 Prozent ein und erhöhen auf dieser Basis das Kursziel auf 4,00 Euro. Bei ansonsten unveränderten Schätzungen laute das Urteil weiterhin „Buy“.

