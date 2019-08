PNE: Hohes Potenzial für Gewinnwachstum

Weitere Suchergebnisse zu "Pne":

In einem schwierigen Marktumfeld habe PNE nach Darstellung von SMC-Research starke Halbjahreszahlen geliefert. SMC-Analyst Holger Steffen sieht gute Chancen für Ergebnisse am oberen Ende der Zielrange in 2019 und zudem ein hohes Potenzial für Gewinnwachstum in 2020.

Der Windmarkt in Europa und vor allem in Deutschland sei aktuell nach Einschätzung von SMC-Research herausfordernd. Hierzulande habe das Zusammenspiel verschiedener Faktoren – insbesondere Engpässe im Stromnetz und deutlich langwierigere Genehmigungsverfahren – für einen Einbruch des Kapazitätsausbaus gesorgt. Die Sorgen, dass sich dies negativ auf die Geschäftsentwicklung von PNE auswirke, dürften aus Sicht der Analysten den Aktienkurs in den letzten zwölf Monaten ausgebremst haben.

Nun zeige sich, dass die Befürchtungen übertrieben gewesen seien. Nach starken Halbjahreszahlen bestehen nach Meinung von SMC-Research gute Chancen, dass die Gesellschaft im Gesamtjahr das obere Ende der ausgegebenen Zielspannen für EBITDA (25 bis 30 Mio. Euro) und EBIT (15 bis 20 Mio. Euro) erreiche und damit im aktuellen Umfeld ein sehr respektables Ergebnis erzielen werde. Die substanziellen Fortschritte beim Aufbau eines neuen Windparkportfolios mit einer Kapazität von bis zu 200 MW, das 2020 verkauft werden solle, würden darüber hinaus bereits Potenzial für ein hohes Gewinnwachstum im nächsten Jahr schaffen, und mittelfristig biete die vorangetriebene Umsetzung der Scale-up-Strategie die Chance für ein im Mehrjahresdurchschnitt deutlich höheres Ertragsniveau.

Die Aktie habe auf diese Perspektive zuletzt endlich mit einer positiven Performance reagiert. Nach einer Aktualisierung des Bewertungsmodells sehen die Analysten aber weiteres Potenzial bis 3,60 Euro (altes Kursziel: 3,50 Euro) und bekräftigen das Urteil „Buy“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 13.08.19, 10:55 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 13.08.19 um 10:20 Uhr fertiggestellt und am 13.08.19 um 10:30 Uhr von sc-consult GmbH (SMC-Research) erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2019/08/2019-08-13-SMC-Update-PNE_frei.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.