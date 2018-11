PANTAFLIX: Kursziel und Urteil ausgesetzt

SMC-Research hat mit Verweis auf die sehr zurückhaltende Informationspolitik der PANTAFLIX AG bezüglich der wirtschaftlichen Entwicklung der VoD-Plattform sein Kursziel und das bisherige Urteil ausgesetzt. Nach Darstellung des SMC-Analysten Dr. Adam Jakubowski wolle das Researchhaus solange abwarten, bis eine fundierte Beurteilung des VoD-Geschäfts, der zentralen Säule des Bewertungsmodells, möglich sei

Die PANTAFLIX AG habe in den vergangenen Monaten mehrere wichtige Fortschritte erzielt. Sehr erfreulich entwickele sich laut SMC-Research vor allem das „alte“ Kerngeschäft Filmproduktion, aber auch bezüglich des im Aufbau befindlichen VoD-Geschäfts habe man wichtige Erfolge wie etwa die Erweiterung der geographischen Reichweite um Süd- und Mittelamerika und der Abschluss von vielversprechenden Content-Deals (u.a. mit Warner Bros. Entertainment) erzielen können. Allerdings werde dies nach Auffasung von SMC-Research an der Börse durch das Ausbleiben der vom Markt erwarteten Erfolgsmeldungen über das Kunden-, Kosten- und Umsatzwachstum im VoD-Bereich überschattet, was sich in einem massiven Kursverfall niedergeschlagen habe.

Da die Analysten die erwartete Entwicklung der VoD-Plattform ins Zentrum ihres Bewertungsmodells gestellt hatten, bedingen die fehlenden Informationen über ihren wirtschaftlichen Erfolg ein hohes Unsicherheitsmoment für die von SMC-Research vorgenommene Wertermittlung. Anders als von dem Researchhaus ursprünglich erwartet, habe diese Ungewissheit bisher nicht abgenommen, vielmehr gebe die zurückhaltende Informationspolitik Raum für Spekulationen über eine verzögerte Entwicklung. Da es SMC-Research in den letzten Monaten trotz intensiver Bemühungen nicht gelungen sei, die Datenbasis des Modells auf ein belastbareres Fundament zu stellen, habe man sich entschlossen, das Kursziel wie auch das Votum solange auszusetzen, bis eine fundierte Beurteilung des VoD-Geschäfts möglich sei.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 06.11.18, 15:15 Uhr)

