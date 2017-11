PANTAFLIX: Eine Geschichte wie aus Silicon Valley

Die Analysten von SMC-Research räumen der Video-on-Demand-Plattform der PANTAFLIX AG das Potenzial zu, die weltweite Distribution von Filmen zu revolutionieren. Auf Basis der Annahme, dass dies gelingt, bietet auch die PANTAFLIX-Aktie noch weiteres Potenzial, wobei das Researchhaus die Unsicherheit der eigenen Schätzungen betont.

Nach Auffassung von SMC-Research biete PANATFLIX mit der gleichnamigen Video-on-Demand-Plattform derzeit eine Story, wie sie sonst eher von Start-ups aus Silicon Valley bekannt seien. Denn PANTAFLIX stelle nicht einfach eine weitere Plattform nach Vorbild von Netflix dar, sondern verfolge ein disruptives Konzept, mit dem die weltweite Filmdistribution revolutioniert werden könnte. Dass das Unternehmen hierfür einen branchenerfahrenen Top-Manager gewonnen habe, der für Apple das VoD-Geschäft in zahlreichen Ländern aufgebaut hat, verdeutliche laut SMC-Research dabei eindrucksvoll, mit welchem Anspruch das Vorhaben angegangen werde.

Für die Erfolgsaussichten des Konzepts spreche zudem, dass die PANTAFIX-Gruppe das Filmgeschäft in ihrer DNA habe. Als einer der erfolgreichsten deutschen Filmproduzenten der letzten Jahre habe das Unternehmen bereits mehrere Kassenschlager produziert. Mit der exklusiven Zusammenarbeit mit dem populären Schauspieler und PANTAFLIX-Mit­grün­der Matthias Schweighöfer, der engen Partnerschaft mit Warner Bros. und der neu etablierten Stellung als Produzent von Streaming-Serien verfüge die Gesellschaft über eine exzellente Stellung im Filmgeschäft, die nach Auffassung der Analysten für die Etablierung der VoD-Plattform eine entscheidende Hilfe sein könnte.

Im Rahmen der Wertermittlung habe man deswegen ein Szenario angenommen, in dem dieses Vorhaben gelinge und die PANTAFLIX-Plattform als, bezogen auf die Zahl der angebotenen Filme, größte „Onlinevideothek“ der Welt etabliert werden könne. Mit dem globalen Ansatz sei das hieraus resultierende Potenzial enorm. SMC-Research habe aber in den eigenen Schätzungen einen eher vorsichtigen Ansatz gewählt und Kunden- und Abrufzahlen unterstellt, die im globalen Maßstab einer Nischenpositionierung entsprechen. Dennoch übersteige der Wertbeitrag der VoD-Plattform den Anteil des etablierten und profitablen Filmproduktionsgeschäfts um ein Mehrfaches. In Summe sehen die Analysten den fairen Wert nun bei 192,00 Euro je Aktie. Da sie allerdings die Unsicherheit der dieser Wertermittlung zugrundgelegten Schätzungen als hoch einstufen, sehen sie insgesamt ein stark ausgeprägtes Chance-Risiko-Profil, welches dem Rating „Speculative Buy“ entspreche.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide)

Hinweis nach § 34b Abs. 2 WpHG: Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse kann unter folgender Adresse eingesehen werden:

http://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2017/11/2017-11-02-SMC-Studie-Pantaflix_frei.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung nach § 34b Absatz 1 Satz 2 WpHG findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.