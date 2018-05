Orbis: Eine langjährige Erfolgsgeschichte

Weitere Suchergebnisse zu "Orbis":

Die Orbis AG gehört zu den führenden deutschen IT-Consulting- und Dienstleistungsunternehmen. Das Leistungsspektrum umfasst Business- und IT-Beratung, Prozessoptimierung, Umsetzung von Software-Projekten im Microsoft- und SAP-Umfeld sowie eine breite Palette an Branchen- und Speziallösungen, mit denen die Funktionalitäten der Standardsoftware der beiden Partner zielgenau erweitert werden können.

Mit dieser Aufstellung profitiert Orbis von der Digitalisierung der Wirtschaft und wächst seit Jahren stetig. Zwischen 2013 und 2017 ist der Umsatz um 40 % auf 50,4 Mio. Euro angestiegen, allein im letzten Jahr konnte das Saarbrücker Unternehmen bei den Einnahmen um 9,4 % zulegen. Besonders starke Nachfrage konstatiert Orbis auf den Gebieten Industrie 4.0, Customer Engagement sowie SAP S/4 HANA, die noch auf Jahre für eine gute Auslastung sorgen sollten. Dementsprechend stellt das Unternehmen auch für 2018 ein Umsatzwachstum in einstelliger Höhe in Aussicht, wobei noch stärkere Zuwächse nicht nachfragseitig, sondern durch die Fachkräfteknappheit gebremst werden.

In den letzten beiden Jahren hat es Orbis zudem geschafft, die Profitabilität zu erhöhen und die EBIT-Marge seit 2015 um 0,8 %-Punkte auf 5 % zu verbessern. Auch das Ergebnis nach Steuern und Minderheiten erhöhte sich leicht überdurchschnittlich, um 11,7 % auf 1,7 Mio. Euro. Damit war 2017 das zehnte Jahr in Folge, das Orbis mit einem Gewinn abgeschlossen hat. Das schlägt sich in der Bilanz nieder, die nicht nur eine Eigenkapitalquote von 58,1 % aufweist, sondern auch zu einem Drittel (12 Mio. Euro) aus liquiden Mitteln besteht.

Diese Finanzkraft nutzt Orbis für hohe Ausschüttungen und kann damit eine Dividendenrendite von aktuell 2,7 % bieten. Auch sonst stellt die Aktie nach unserer Einschätzung…