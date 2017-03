Oddo Seydler hebt Ziel für Hugo Boss auf 70 Euro - 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "Hugo Boss":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Oddo Seydler hat das Kursziel für Hugo Boss nach endgültigen Jahreszahlen von 54 auf 70 Euro angehoben und damit an den jüngsten Kursanstieg angepasst.Die Einstufung wurde jedoch auf "Neutral" belassen. Die finalen Resultate des Modekonzerns für 2016 und der Ausblick auf 2017 hätten den Erwartungen entsprochen, schrieb Analyst Martin Decot in einer Studie vom Donnerstag. Nach der Kursrally in Reaktion auf Spekulationen um einen Einstieg von GBL habe die Boss-Aktie nun nicht mehr viel Aufwärtspotenzial./edh/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.