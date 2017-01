Oddo Seydler belässt Nordex auf 'Buy' - Ziel 39 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Oddo Seydler hat die Einstufung für Nordex nach Aussagen zum Auftragseingang auf "Buy" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen.Die für 2016 auf 3,3 Milliarden Euro bezifferten Neuaufträge hätten neben dem Unternehmensziel auch seine Schätzung etwas verfehlt, schrieb Analyst Stephan Wulf in einer Studie vom Donnerstag. Dies stehe aber im Zusammenhang mit einem auf 2017 verschobenen Projekt in Brasilien, für das der Kunde noch an der Finanzierung arbeite. Der Experte sieht die Nordex-Aktie weiterhin als stark unterbewertet an./tih/edh Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.