Oddo Seydler belässt Infineon auf 'Reduce' - Ziel 13 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Oddo Seydler hat die Einstufung für Infineon nach Zahlen für das erste Geschäftsquartal 2016/17 auf "Reduce" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen.Der Chipkonzern sei gut ins neue Jahr gestartet, was aber auch am Rückenwind durch die Wechselkursentwicklungen gelegen habe, schrieb Analyst Veysel Taze in einer Studie vom Freitag. Den Jahresausblick habe der Dax-Konzern nur bestätigt. Die nicht auf die Autoindustrie ausgerichteten Aktivitäten verlören an Zugkraft./mis/tih Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.