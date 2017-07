Oddo Seydler belässt Deutsche Börse auf 'Buy' - Ziel 96 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Börse":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Oddo Seydler hat die Einstufung für Deutsche Börse nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 96 Euro belassen.Geringe Volatilitäten an den Märkten und Investitionen in Wachstum hätten die Ergebnisse belastet, schrieb Analyst Roland Pfänder in einer Studie vom Freitag. Der Kostendruck sei groß, werde aber weitgehend von Einsparungen aufgefangen./bek/fbr Datum der Analyse: 28.07.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.