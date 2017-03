Oddo Seydler belässt Aurelius AG auf 'Buy' - Ziel 73 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Aurelius":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Oddo Seydler hat Aurelius auf "Buy" mit einem Kursziel von 73 Euro belassen.Es gebe zahlreiche Aussagen in dem Bericht von Gotham City, die den Anschein erweckten, absichtlich irreführend zu sein, schrieb Analyst Oliver Pucker in einer Studie vom Freitag. So könne Aurelius als börsennotierte Beteiligungsgesellschaft nicht dasselbe Maß an Offenlegung bieten wie andere Aktiengesellschaften, insbesondere wenn es um Zukäufe von nicht-börsennotierten Unternehmen gehe. Dagegen fordert Pucker in puncto Aurelius-Aktienbestand durch den Vorstandschef mehr Klarheit. Ein Reputationsschaden für Aurelius sei in jedem Fall entstanden. Mit Blick auf die anstehende Zahlenvorlage rechnet er mit guten Resultaten./ck/ajx Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.