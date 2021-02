Oddo BHF senkt Voestalpine auf 'Underperform' - Ziel 29 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Voestalpine":

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Oddo BHF hat Voestalpine nach Zahlen von "Neutral" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 31 auf 29 Euro gesenkt.Die Rückstufung liege unter anderem an der Gefahr deutlich steigender Kohlendioxid-Abgaben, schrieb Analyst Alain William in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem sei die Bewertung des Stahlherstellers nicht attraktiv. Das dritte Geschäftsquartal sei zwar stärker als erwartet ausgefallen, dafür werde wohl das vierte nicht so stark wie gedacht./mf/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2021 / 08:48 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2021 / 08:55 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.